3D modeling

Приветствую! Я Александр, 3D художник со стажем работы 3 года. Моя страсть к созданию уникальных и захватывающих визуальных образов позволяет мне превращать идеи в реальность.

Мое основное направление – игровое окружение. Я обладаю знаниями и навыками работы с программным обеспечением, таким как Blender, Marmoset Toolbag, Substance Paitner, Zbrush.

Если вы ищете 3D художника, который может превратить вашу идею в визуальную реальность, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов обсудить ваш проект и предложить индивидуальный подход, чтобы достичь ваших целей.

С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания 3D работ!

Моё портфолио: https://rickiecorrey.artstation.com