3D modeling
Приветствую! Я Александр, 3D художник со стажем работы 3 года. Моя страсть к созданию уникальных и захватывающих визуальных образов позволяет мне превращать идеи в реальность.
Мое основное направление – игровое окружение. Я обладаю знаниями и навыками работы с программным обеспечением, таким как Blender, Marmoset Toolbag, Substance Paitner, Zbrush.
Если вы ищете 3D художника, который может превратить вашу идею в визуальную реальность, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов обсудить ваш проект и предложить индивидуальный подход, чтобы достичь ваших целей.
С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания 3D работ!
Моё портфолио: https://rickiecorrey.artstation.com
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Colomn/Колоннанет просмотров
- Cart/Тележканет просмотров
- Laundry/Прачечнаянет просмотров
- Pac-Man/Пакман1 просмотр
- Мимик/Mimicнет просмотров