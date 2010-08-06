* Разработка графической части Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн

* разработка логотипов, фирменного стиля

* Иллюстрирование

* рисунок от руки;

* развитое чувство композиции и цвета;

* работа с заказчиками

* web дизайнер веб

От создания дизайна сайта и его утверждение, до размещения полноценного сайта в сети с полным набором желаемых функций. (Программингом и версткой сайта, лично я не занимаюсь, ей занимается несколько других профессиональных людей, под моим постоянным контролем, до полноценного завершения проекта и его финального размещения в сети.)

Моя направленность - идея, web дизайн, создание и подготовка полноценного макета к верстке, контроль качества исполняемой программной и верстаемой части работы над сайтом.

Разработка макетов дизайна сайтов, баннеров, логотипов.

Знание программ Adobe Photoshop MacromediaFireworks.

Дизайн сайта – первое, что замечает человек, зайдя на его страницы, а от первого впечатления зависит очень многое, а времени, чтобы его создать порой слишком мало. Поэтому веб дизайнер должен быть мастером привлекать, поражать , интриговать и увлекать за пару секунд. Впрочем, у уже внимательно изучающего ваши страницы посетителя возникают к ним совсем другие требования – хочется, чтобы все было понятно, логично, немного привычно и при этом должно запоминаться на фоне остальных. Хороший веб дизайнер учтет в создаваемом макете приятность для глаз посетителя цветовой гаммы, удачное юзабилити, легко понятную пользователю структуру. А еще веб дизайнер это именно тот человек , от качества работы которого зависит, вспомнит ли о вас посетитель, закрыв браузер, или сольетесь с остальной массой веб ресурсов.

Немного о себе:

* Я- молодой, амбициозный и криативный специалист, которому можно доверить серьезную работу.

* Я ответственный, соблюдаю сроки, с интересом подхожу к любой работе и с уважением отношусь к людям, с которыми работаю, а также к заказчику и окружающим.

* Быстро схватываю и учусь новому.

* Несмотря на то, что у меня маленький опыт работы и соответствующее маленькое портфолио, я быстро учусь и быстро увеличиваю свой опыт, профессиональные знания и конечно-же портфолио.

Моб.: 80933092892

E-mail: [email protected]