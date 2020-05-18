Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Арина
ManevichArina
ManevichArina
25 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Привет, меня зовут Арина Услуги
Создаю логотипы
Видеомонтаж
Мудборд
Шапка профиля
Рерайтинг
Стоимость услуг
Логотип - 300 руб.
Видеомонтаж
(накладка музыки, обрезка видео, создание целостного видео из несколько разных, возможно анимация) 10 мин видео- 500руб.
Мудборд- 100 руб.
Шапка профиля- 200 руб.
Рерайтинг
Редактирование текста 1000 знаков- 300 руб.Контакты
[email protected]
: _manevich_vk:
https://vk.com/arishamanevich
telegram: @Arisha189Буду рада сотруднечеству в Вами,на связи 24/7.
Действие аккаунта приостановлено!
Отправить сообщение
Информация
Свернуть сайдбар