ManevichArina

Арина ManevichArina

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Привет, меня зовут Арина Услуги 

  • Создаю логотипы
  • Видеомонтаж
  • Мудборд
  • Шапка профиля
  • Рерайтинг
Стоимость услуг
  • Логотип - 300 руб.
  • Видеомонтаж
(накладка музыки, обрезка видео, создание целостного видео из несколько разных, возможно анимация) 10 мин видео- 500руб.
  • Мудборд-  100 руб.
  • Шапка профиля- 200 руб.
  • Рерайтинг
Редактирование текста 1000 знаков- 300 руб.Контакты[email protected]: _manevich_vk: https://vk.com/arishamanevichtelegram: @Arisha189Буду рада сотруднечеству в Вами,на связи 24/7.