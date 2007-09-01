Личные данные
Ф.И.О.: Сиренко Марина Владимировна
Дата рождения: 14 апреля 1990
Город проживания: Сумы
Телефон: (050) 020-55-40
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
- Оператор call-center
с 08.2014 по наст. время (5 месяцев)
Московский институт (образование)
удаленная работа
- Консультант табачной продукции
с 03.2014 по 05.2014 (2 месяца)
Full Contact (табачная компания)
- Комплектовщик
с 11.2013 по 02.2014 ( 4 месяца)
Personnel International (логистика)
- Организатор досуга отдыхающих
с 05.2013 по 10.2013 (5 месяцев)
Cronwell Platamon Resort (отдых и туризм)
- Оператор ЭВМ
с 07.2012 по 04.2013 (9 месяцев)
СМНВО им. М. В. Фрунзе (машиностроение)
- Официант
с 07.2010 по 02.2011 (7 месяцев)
НК "Форсаж" (отдых, развлечения,)
Образование
Высшее
с 09.2011 по 05.2012
СумГУ, ТеСЕТ, "Стандартизация, сертификация и качество", магистр, Сумы
Высшее
с 01.2009 по 12.2011
СумГУ, "Экономика предприятия", бакалавр, Сумы
Высшее
с 09.2007 по 06.2011
СумГУ, ТеСЕТ, "Энергетический менеджмент", бакалавр, Сумы