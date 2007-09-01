Личные данные

Ф.И.О.: Сиренко Марина Владимировна

Дата рождения: 14 апреля 1990

Город проживания: Сумы

Телефон: (050) 020-55-40

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

- Оператор call-center

с 08.2014 по наст. время (5 месяцев)

Московский институт (образование)

удаленная работа

- Консультант табачной продукции

с 03.2014 по 05.2014 (2 месяца)

Full Contact (табачная компания)

- Комплектовщик

с 11.2013 по 02.2014 ( 4 месяца)

Personnel International (логистика)

- Организатор досуга отдыхающих

с 05.2013 по 10.2013 (5 месяцев)

Cronwell Platamon Resort (отдых и туризм)

- Оператор ЭВМ

с 07.2012 по 04.2013 (9 месяцев)

СМНВО им. М. В. Фрунзе (машиностроение)

- Официант

с 07.2010 по 02.2011 (7 месяцев)

НК "Форсаж" (отдых, развлечения,)

Образование

Высшее

с 09.2011 по 05.2012

СумГУ, ТеСЕТ, "Стандартизация, сертификация и качество", магистр, Сумы

Высшее

с 01.2009 по 12.2011

СумГУ, "Экономика предприятия", бакалавр, Сумы

Высшее

с 09.2007 по 06.2011

СумГУ, ТеСЕТ, "Энергетический менеджмент", бакалавр, Сумы