Фриланс

Предлагаю услуги РЕРАЙТЕРА, КОПИРАЙТЕРА, НАПИСАНИЕ ПРОЗЫ, СТИХОВ, СЛОГАНОВ, а также ЛЮБАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ.

Образование: юриспруденция

Опыт работы: 5 лет (редактура, судебное делопроизводство, журналистика) + менеджмент продаж

Гарантирую качество и своевременность выполнения.

Примеры работ по желанию предоставлю.

Уважаемые заказчики, рассматриваю все вакансии, где не требуется технических навыков (создание сайта, видео монтаж и др.). Мой скайп manana116277. C уважением, Manisha

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