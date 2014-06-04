Фриланс
Предлагаю услуги РЕРАЙТЕРА, КОПИРАЙТЕРА, НАПИСАНИЕ ПРОЗЫ, СТИХОВ, СЛОГАНОВ, а также ЛЮБАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ.
Образование: юриспруденция
Опыт работы: 5 лет (редактура, судебное делопроизводство, журналистика) + менеджмент продаж
Гарантирую качество и своевременность выполнения.
Примеры работ по желанию предоставлю.
Уважаемые заказчики, рассматриваю все вакансии, где не требуется технических навыков (создание сайта, видео монтаж и др.). Мой скайп manana116277. C уважением, Manisha
Если Вам нужны гарантии, то использование СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html) предоставит их в полной мере.
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Портфолио
- Музеи США, бесплатный вход125 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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