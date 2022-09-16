ManjiroSano

Видео монтажёр
День добрый, Я монтажер с опытом в полтора года а так же с курсом по монтажу за спиной.
Имею личный тикток канал , развлекательного типа(Edit)
Мои навыки :
-Нарезка видео
-Работа со звуком
-Работа с цветокором (минимум)
Работаю я в приложении Premier Pro.
В данный момент, берусь за любые работы, готов делать тест видео для демонстрации своих способностей и вашей же уверенности в итоговом видео. Если не понравится итог тестового видео, вы можете, спокойно
, отказаться .
Если вам нужно : Быстро, качественно и дёшево? смело обращайтесь , берусь за дело с азартом!
Готов сотрудничать на долгий срок.