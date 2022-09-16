ManjiroSano

Видео монтажёр

День добрый, Я монтажер с опытом в полтора года а так же с курсом по монтажу за спиной.

Имею личный тикток канал , развлекательного типа(Edit)

Мои навыки :

-Нарезка видео

-Работа со звуком

-Работа с цветокором (минимум)

Работаю я в приложении Premier Pro.

В данный момент, берусь за любые работы, готов делать тест видео для демонстрации своих способностей и вашей же уверенности в итоговом видео. Если не понравится итог тестового видео, вы можете, спокойно

, отказаться .

Если вам нужно : Быстро, качественно и дёшево? смело обращайтесь , берусь за дело с азартом!

Готов сотрудничать на долгий срок.