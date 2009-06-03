РЕЗЮМЕ

Фамилия, имя,отчество: Кременский Игорь Алексеевич

Дата и место рождения: 3 октября 1978г., г. Харьков

Обучение: 2002-2007 ХНУ им. Каразина, ф-т. Биологический по специальности зоология,

Присвоена специализация младший специалист.

1997-2002 Харьковское Государственное Художественное Училище по специальности дизайнер присвоена специальность младший специалист.

Опыт работы: август2007г.-июль 2008г. Художник-конструктор(концептер) «Program-Ace»

Апрель2006г.-июль 2007г. Художник-конструктор(концептер) «Альфа-Клас»;

Июнь2005г.- апрель2006г. Художник-дизайнер фотосалон Церковного;

Ноябрь2004-май2005г. Художник- леаут французко-украинская анимационная студия «Борисфен»

До этого времени занимался графическим дизайном.

Дополнительные сведения: Большое портфолио. В совершенстве владею планшетом, также традиционными живописно-графическими формами письма, специалист по органике в концептах, и т.д..

Тема дипломной работы в ХДХУ – фирменный стиль астрономической обсерватории ХНУ им. Каразина. Тема дипломной работы ХНУ им. Каразина – иллюстративный материал по жукам-усачам харьковской области. Неоднократно печатался в игровом журнале «Gemplay».

О себе: целеустремлён, ответственен, обучаем, и решаю сложные задачи по скетчированию, умею ладить с людьми

Интересы: мифология ,биология, холодное, оружие, история, эзотерика и т.д.

p.s. Разработка концепта сайта и графического исполнения: http://www.malgrimia.kh.ua/