РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя,отчество: Кременский Игорь Алексеевич
Дата и место рождения: 3 октября 1978г., г. Харьков
Обучение: 2002-2007 ХНУ им. Каразина, ф-т. Биологический по специальности зоология,
Присвоена специализация младший специалист.
1997-2002 Харьковское Государственное Художественное Училище по специальности дизайнер присвоена специальность младший специалист.
Опыт работы: август2007г.-июль 2008г. Художник-конструктор(концептер) «Program-Ace»
Апрель2006г.-июль 2007г. Художник-конструктор(концептер) «Альфа-Клас»;
Июнь2005г.- апрель2006г. Художник-дизайнер фотосалон Церковного;
Ноябрь2004-май2005г. Художник- леаут французко-украинская анимационная студия «Борисфен»
До этого времени занимался графическим дизайном.
Дополнительные сведения: Большое портфолио. В совершенстве владею планшетом, также традиционными живописно-графическими формами письма, специалист по органике в концептах, и т.д..
Тема дипломной работы в ХДХУ – фирменный стиль астрономической обсерватории ХНУ им. Каразина. Тема дипломной работы ХНУ им. Каразина – иллюстративный материал по жукам-усачам харьковской области. Неоднократно печатался в игровом журнале «Gemplay».
О себе: целеустремлён, ответственен, обучаем, и решаю сложные задачи по скетчированию, умею ладить с людьми
Интересы: мифология ,биология, холодное, оружие, история, эзотерика и т.д.
p.s. Разработка концепта сайта и графического исполнения: http://www.malgrimia.kh.ua/
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