Начинающий фрилансер

Образование:

1.Оператор компьютерного набора I, II категории, Офисный работник(бухгалтерия) - диплом с отличием

2. Экономист - бакалавр (в процессе)

Профессиональные качества:

Активная, трудолюбивая, терпеливая, пунктуальная, ответственная, целеустремленная, креативная, смышленая, честная, открытая, критику воспринимаю нормально.

В идеале владею пакетом программ Ms Office; программами для обработки фото Adobe Photoshop CC; Lightroom; программами для монтажа видео Sony Vegas Pro; Adobe Premier Pro.

Опыт работы с программными и аппаратными составляющими- 5 лет

Выполню любую работу быстро и качественно.