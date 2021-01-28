Начинающий фрилансер
Образование:
1.Оператор компьютерного набора I, II категории, Офисный работник(бухгалтерия) - диплом с отличием
2. Экономист - бакалавр (в процессе)
Профессиональные качества:
Активная, трудолюбивая, терпеливая, пунктуальная, ответственная, целеустремленная, креативная, смышленая, честная, открытая, критику воспринимаю нормально.
В идеале владею пакетом программ Ms Office; программами для обработки фото Adobe Photoshop CC; Lightroom; программами для монтажа видео Sony Vegas Pro; Adobe Premier Pro.
Опыт работы с программными и аппаратными составляющими- 5 лет
Выполню любую работу быстро и качественно.