Переводчик английского, армянского, грузинского, молдавского, украинского, немецкого языков

Добрый день, уважаемые партнеры. О себе вкратце: являюсь переводчицей английского, русского, немецкого, армянского, грузинского, молдавского, украинского, языков. Образование высшее, филологическое с отличием. Опыт работы переводчиком 11 лет.

Территориально нахожусь в Москве.

Сотрудничаю со многими заказчиками из Москвы, Московской области, других городов России, США, Украины, Белоруссии, Армении и пр.

Сферы переводов: личные документы, инструкции, описания, юридические, экономические, технические тексты и прочее. Соблюдение сроков и качество гарантирую.

Связаться со мной можно по email : [email protected] (оперативно отвечаю на все письма) .

Если вам нужен перевод, присылайте , пожалуйста, Ваши тексты для бесплатного просчёта стоимости на email: [email protected], указав язык и срок. Принимаю тексты в различных форматах, но, конечно, удобнее всего работать с форматом doc.

Буду рада сотрудничеству! Благодарю заранее!