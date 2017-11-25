Коллеги, добрый день, нужен опытный переводчик на английский и немецкие языки, художественный перевод книги. Ставки не очень высоки, предлагайте, пожалуйста, Ваши ставки за 1800 знаков с пробелами в рублях, и способы оплаты. спасибо. (В перспективе ...
Добрый день, уважаемые партнеры. О себе вкратце: являюсь переводчицей английского, русского, немецкого, армянского, грузинского, молдавского, украинского, языков. Образование высшее, филологическое с отличием. Опыт работы переводчиком 11 лет.
Территориально нахожусь в Москве.
Сотрудничаю со многими заказчиками из Москвы, Московской области, других городов России, США, Украины, Белоруссии, Армении и пр.
Сферы переводов: личные документы, инструкции, описания, юридические, экономические, технические тексты и прочее. Соблюдение сроков и качество гарантирую.
Связаться со мной можно по email : [email protected] (оперативно отвечаю на все письма) .
Если вам нужен перевод, присылайте , пожалуйста, Ваши тексты для бесплатного просчёта стоимости на email: [email protected], указав язык и срок. Принимаю тексты в различных форматах, но, конечно, удобнее всего работать с форматом doc.
Буду рада сотрудничеству! Благодарю заранее!
- Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад