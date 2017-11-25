Manlus

Луси Manlus

 
42 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик английского, армянского, грузинского, молдавского, украинского, немецкого языков

Добрый день, уважаемые партнеры. О себе вкратце:   являюсь переводчицей английского, русского, немецкого, армянского, грузинского, молдавского, украинского,  языков. Образование высшее, филологическое с отличием. Опыт работы переводчиком 11 лет.    

Территориально нахожусь в Москве. 

 Сотрудничаю со многими заказчиками из  Москвы, Московской области, других городов России,  США,  Украины, Белоруссии, Армении и пр.  

Сферы переводов: личные документы, инструкции, описания, юридические, экономические, технические тексты и прочее.  Соблюдение сроков и качество гарантирую.

Связаться со мной можно по   email :  [email protected]  (оперативно отвечаю на все письма) .  

Если вам нужен перевод, присылайте , пожалуйста, Ваши тексты для бесплатного просчёта стоимости на  email: [email protected], указав язык и срок. Принимаю тексты в различных форматах, но, конечно, удобнее всего работать с форматом doc.  

Буду рада сотрудничеству!  Благодарю заранее! 

  • Художественный перевод книги на английский язык

    Коллеги, добрый день, нужен опытный переводчик на английский  и немецкие языки, художественный перевод книги. Ставки не очень высоки, предлагайте, пожалуйста, Ваши ставки за 1800 знаков с пробелами в рублях, и способы оплаты. спасибо.  (В перспективе ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад