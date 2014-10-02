Здравствуйте,

Моя специализация - написание рефератов и иных студенческих работ. Основные дисциплины: философия (особенно ориентируюсь в Континентальной философии субъекта и феноменологии) , теоретическая психология, социология, теория коммуникации, методология науки, конфликтология. Свободно ориентируюсь в большинстве теоретических концептов в пределах описанных выше дисциплин.

Пишу работы полностью самостоятельно,а заимствования делаю в рамках цитирований или ссылок, не производя копипаст абзацев в свои работы. В написании текстов учебной литературе предпочитаю опору на авторитетные источники и классические труды.

Среднее реальное время написания реферата равно 8 - 10 часам (2, реже 3 дня)

Опыт написания работ - около полутора лет.

Надеюсь на вашу заинтересованность моей кандидатурой.

С уважением,

В.В.