ОБРАЗОВАНИЕ
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2008 – 2011 Байкальский государственный университет экономики и права
Специальность: государственное и муниципальное управление
Форма обучения: заочная
2004 –2008 Иркутский Авиационный Техникум
Специальность: дизайн
1999 – 2004
Общеобразовательное учреждение лицей № 3 г. Иркутска
ОПЫТ РАБОТЫ
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Октябрь 2008 – фрилансер
Апрель 2008 – Июнь 2008 – 475 Иркутская военно-картографическая фабрика, дизайнер (преддипломная практика)
Обязанности: разработка фирменного стиля 475 ИКФ
Июнь 2007 – Декабрь 2007 – ООО РА «Вектор», дизайнер
Обязанности: разработка макетов визиток, этикеток, календарей, открытки, печатей и штампов, клеше сувениров, баннеров, штендеров, световых коробов, растяжек
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ, КУРСЫ
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Октябрь 2008 – обучение по курсу «AutoCAD» (30 уч. ч), Иркутский государственный технический университет
Октябрь 2008 – обучение по курсу «3DMax» (40 уч. ч), Иркутский государственный технический университет
Сентябрь 1999 – Май 2003 – обучение в областной школе искусств на художественном отделении
Сентябрь 1999 – Май 2002 – обучение в компьютерной школе по специальности «Основы программирования и использования компьютера в профессиональной деятельности»
НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint
Графические программы: CorelDraw; Photoshop; AutoCAD; 3DMax;
Языки программирования: VBA
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
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Английский язык:
• Владение переводом с русского на англ. – base (базовый)
Немецкий язык: начальный уровень
НАГРАДЫ
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1) Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе изобразительного искусства в рамках фестиваля «Весенняя капель» (г. Иркутск, 2003 г.)
2) Диплом участника творческой акции «Бумажная страна» (Иркутский Областной Краеведческий Музей) за пространственное решение проекта «Дорога в небо» (г. Иркутск, 2006 г.)
3) Диплом участника выставки «Реклама и Дизайн» (ООО «СИБЭКСПОЦЕНТР», г. Иркутск, 2007 г.)
4) Грамота участника конкурса TеатProject (Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова, Молодежное театральное движение) в номинации «Театр, графика и дизайн» (г. Иркутск, 2008 г.)
ПРОЧЕЕ
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Без в/п.
Семейное положение: не замужем;
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