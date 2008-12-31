ОБРАЗОВАНИЕ

________________________________________

2008 – 2011 Байкальский государственный университет экономики и права

Специальность: государственное и муниципальное управление

Форма обучения: заочная

2004 –2008 Иркутский Авиационный Техникум

Специальность: дизайн

1999 – 2004

Общеобразовательное учреждение лицей № 3 г. Иркутска

ОПЫТ РАБОТЫ

________________________________________

Октябрь 2008 – фрилансер

Апрель 2008 – Июнь 2008 – 475 Иркутская военно-картографическая фабрика, дизайнер (преддипломная практика)

Обязанности: разработка фирменного стиля 475 ИКФ

Июнь 2007 – Декабрь 2007 – ООО РА «Вектор», дизайнер

Обязанности: разработка макетов визиток, этикеток, календарей, открытки, печатей и штампов, клеше сувениров, баннеров, штендеров, световых коробов, растяжек

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ, КУРСЫ

________________________________________

Октябрь 2008 – обучение по курсу «AutoCAD» (30 уч. ч), Иркутский государственный технический университет

Октябрь 2008 – обучение по курсу «3DMax» (40 уч. ч), Иркутский государственный технический университет

Сентябрь 1999 – Май 2003 – обучение в областной школе искусств на художественном отделении

Сентябрь 1999 – Май 2002 – обучение в компьютерной школе по специальности «Основы программирования и использования компьютера в профессиональной деятельности»

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint

Графические программы: CorelDraw; Photoshop; AutoCAD; 3DMax;

Языки программирования: VBA

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

________________________________________

Английский язык:

• Владение переводом с русского на англ. – base (базовый)

Немецкий язык: начальный уровень

НАГРАДЫ

________________________________________

1) Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе изобразительного искусства в рамках фестиваля «Весенняя капель» (г. Иркутск, 2003 г.)

2) Диплом участника творческой акции «Бумажная страна» (Иркутский Областной Краеведческий Музей) за пространственное решение проекта «Дорога в небо» (г. Иркутск, 2006 г.)

3) Диплом участника выставки «Реклама и Дизайн» (ООО «СИБЭКСПОЦЕНТР», г. Иркутск, 2007 г.)

4) Грамота участника конкурса TеатProject (Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова, Молодежное театральное движение) в номинации «Театр, графика и дизайн» (г. Иркутск, 2008 г.)

ПРОЧЕЕ

________________________________________

Без в/п.

Семейное положение: не замужем;

Хобби – флористика