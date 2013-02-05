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- Без названия171 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественную и оперативную работу. Обязательно буду еще обращаться. С ув. Дарья
Ответный отзыв
Оперативная оплата, адекватное задание, приятно было работать, спасибо.
$150
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Александру за прекрасную работу. Именно то что было нужно. Хорошая схема работы, все точно и в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничество полностью удовлетворило
$60
10 баллов
12 лет назад
Хочу сказать огромное спасибо Александру за проделанную работу. На выходные нам нужна была срочная помощь по сайту, Александр предложил свои услуги и сказал, что готов поработать в выходные. В назначенное время Александр вышел на связь с готовыми вариантами! Оперативно, четко, красиво, будем обращаться снова и снова.
Ответный отзыв
Елена прекрасный заказчик и очень приятный в общении человек. Все вопросы решаются четко и оперативно. Если бы таких заказчиков было больше мир был бы светлее. Весьма рекомендую.