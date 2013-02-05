MantraNic

Александр MantraNic

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

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Отзывы заказчиков

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Обработать фотографии для интернет-магазина
Спасибо за качественную и оперативную работу. Обязательно буду еще обращаться. С ув. Дарья
Оперативная оплата, адекватное задание, приятно было работать, спасибо.
Ответный отзыв
WoWman
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Сайт-портфолио фотографа
Спасибо Александру за прекрасную работу. Именно то что было нужно. Хорошая схема работы, все точно и в срок.
Сотрудничество полностью удовлетворило
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Задача для дизайнера/верстальщика
Хочу сказать огромное спасибо Александру за проделанную работу. На выходные нам нужна была срочная помощь по сайту, Александр предложил свои услуги и сказал, что готов поработать в выходные. В назначенное время Александр вышел на связь с готовыми вариантами! Оперативно, четко, красиво, будем обращаться снова и снова.
Елена прекрасный заказчик и очень приятный в общении человек. Все вопросы решаются четко и оперативно. Если бы таких заказчиков было больше мир был бы светлее. Весьма рекомендую.
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