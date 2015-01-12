Капирайтер. Пока работаю за идею :) Не упустите возможность!

Чтобы найти исполнителя, нужно приложить большие усилия, не так ли? А чтобы он был еще и талантлив и качественно выполнял работу, нужно потратить уйму своего времени. А как насчет такого предложения: вы платите не большие деньги, для того чтобы я выполнила ваше задание как можно качественнее и в точные сроки? Странное звучит? Отнюдь! Пока я не волшебник, а только учусь:), но имею большое желание и рвение к работе! Жду ваших предложений и откликов на мои заявки.