Знання та навики:

Установка, налаштування ОС Windows 2003/xp/Vista/ Windows 7

Знання технічних комп'ютерних програм на рівні фахівець, пакету Microsoft Office, Outlook, Internet, Adobe Photoshop, Компас, AUTOCAD та ін.

Знання української, російської мови, базовий англійський.

Швидкість набору тексту з клавіатури: 300 зн./хв.;

Установка і наладка мережі;

Адміністрування офісного ПЗ

Забезпечення антивірусного захисту всієї інформаційної інфраструктури;

Консультації по закупівлі програмного забезпечення, апаратній частині;

Організація резервного копіювання;

Забезпечення інформаційної безпеки, розмежування доступу до ресурсів;

WEB - Інсталяція і налаштування. Створення і супровід сайту з динамічним компонентом;

Программирование на Pascal, Delphi.

Особисті якості:

Активна життєва позиція, цілеспрямованість, відповідальність, уважність, енергійність, якісне виконання поставлених завдань, акуратність, бажання вчитися і підвищувати кваліфікацію, комунікабельність, оптимізм, креативність.

Додаткові відомості

Дата народження: 1986-12-02

Володіння мовами: українська, російська мови, базовий англійський

Водійські права: категорії “B”, “C”

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