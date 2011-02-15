Знання та навики:
Установка, налаштування ОС Windows 2003/xp/Vista/ Windows 7
Знання технічних комп'ютерних програм на рівні фахівець, пакету Microsoft Office, Outlook, Internet, Adobe Photoshop, Компас, AUTOCAD та ін.
Знання української, російської мови, базовий англійський.
Швидкість набору тексту з клавіатури: 300 зн./хв.;
Установка і наладка мережі;
Адміністрування офісного ПЗ
Забезпечення антивірусного захисту всієї інформаційної інфраструктури;
Консультації по закупівлі програмного забезпечення, апаратній частині;
Організація резервного копіювання;
Забезпечення інформаційної безпеки, розмежування доступу до ресурсів;
WEB - Інсталяція і налаштування. Створення і супровід сайту з динамічним компонентом;
Программирование на Pascal, Delphi.
Особисті якості:
Активна життєва позиція, цілеспрямованість, відповідальність, уважність, енергійність, якісне виконання поставлених завдань, акуратність, бажання вчитися і підвищувати кваліфікацію, комунікабельність, оптимізм, креативність.
Додаткові відомості
Дата народження: 1986-12-02
Володіння мовами: українська, російська мови, базовий англійський
Водійські права: категорії “B”, “C”
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