Mapat1245

Марат Mapat1245

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов и приложений &#127912; привлечение новых клиентов &#129321;

﻿Что вы ищите?

- Новый дизайн для старого сайта что привлечет новых клиентов

 В конце работы вы получите 

  • анализ конкурентов что поможет выделиться
  • УТП
  • разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
  • дизайн главного экрана в нескольких вариантах на выбор или проведение АБ теста для увеличения конверсии
  • готовый дизайн для ПК, планшета и телефона. Для привлечения мобильной аудитории и повышение конверсии в мобильных версиях

- Разработать  сайт под ключ  для нового продукта или услуги

В конце работы вы получите 

  • анализ конкурентов что поможет выделиться
  • УТП
  • разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
  • дизайн главного экрана в нескольких вариантах на выбор или проведение АБ теста для увеличения конверсии
  • готовый дизайн для ПК, планшета и телефона. Для привлечения мобильной аудитории и повышение конверсии в мобильных версиях
  • верстка и программирование сайта
  • тестирование готового сайта для выявления ошибок
  • итоговый запуск

- А может вы хотите разработать приложение или дизайн 

В конце работы вы получите

  • анализ конкурентов что поможет выделиться
  • разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
  • дизайн одного экрана в нескольких вариантов на выбор или для проведения тестов
  • дизайн всех экранов и описания логики работы для разработчиков, что ускорить время разработки на 20%
  • разработка приложения на IOS & android
  • тестирование для выявления ошибок
  • и запуск в Google Play и App Store

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