Создание сайтов и приложений 🎨 привлечение новых клиентов 🤩
Что вы ищите?
- Новый дизайн для старого сайта что привлечет новых клиентов
В конце работы вы получите
- анализ конкурентов что поможет выделиться
- УТП
- разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
- дизайн главного экрана в нескольких вариантах на выбор или проведение АБ теста для увеличения конверсии
- готовый дизайн для ПК, планшета и телефона. Для привлечения мобильной аудитории и повышение конверсии в мобильных версиях
- Разработать сайт под ключ для нового продукта или услуги
В конце работы вы получите
- анализ конкурентов что поможет выделиться
- УТП
- разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
- дизайн главного экрана в нескольких вариантах на выбор или проведение АБ теста для увеличения конверсии
- готовый дизайн для ПК, планшета и телефона. Для привлечения мобильной аудитории и повышение конверсии в мобильных версиях
- верстка и программирование сайта
- тестирование готового сайта для выявления ошибок
- итоговый запуск
- А может вы хотите разработать приложение или дизайн
В конце работы вы получите
- анализ конкурентов что поможет выделиться
- разработаем прототип, что сэкономить до 30% времени и денег на разработке
- дизайн одного экрана в нескольких вариантов на выбор или для проведения тестов
- дизайн всех экранов и описания логики работы для разработчиков, что ускорить время разработки на 20%
- разработка приложения на IOS & android
- тестирование для выявления ошибок
- и запуск в Google Play и App Store
Жмите на кнопку "Предложить заказ" и я отвечу вам в течение часа
Действие аккаунта приостановлено!