Привет всем. Друзья мои, перед вами я-такая пока наивная, еще новичок в копирайтинге, но скоро я думаю стану профи. Начало положено в школе: золотая медаль, продолжение в институте: красный диплом. Моя стезя -недвижимость. занимаюсь кадастровыми работами и оценкой рыночной стоимости. Еще работаю с судебными органами в сфере судебных экспертиз, особенно строительных,и землеустроительных, так как мое первое высшее образование инженер-строитель. В копирайтинг пришла, потому что очень хочу попробовать свои силы в чем-то новом.По отзыву одного из заказчиков хорошо образована и правильно выражаю на бумаге свои мысли.