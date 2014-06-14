Бывший финансист с творческими задатками

1998-2000 - консультант по налогам;

2000-2011 - различные позиции в финансовом департаменте с увеличивающейся ответственностью. Последняя должность - финансовый менеджер в американской компании нефте-газового сектора.

Русский - родной, грамотность - высокая.

Английский - свободный (устно/письменно).

Цель: работа по составлению текстов на русском или английском языках.

Примеры написанных текстов: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-64891/ , http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-63666/