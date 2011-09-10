Разрабатываю сайты в системе CMS Joomla! 1.5 -1.7.х - создание, поддержка

Разрабатываю сайты в системе CMS Joomla! 1.5.25 - 1.7.3

- создание, продвижение, поддержка интернет-сайтов

- установка, настройка CMS;

- подключение и настройка дополнительных компонентов, модулей и плагинов.

- создание и редактирование веб-страниц, тестирование;

- наполнение контентом (текстовый и графический);

- обработка графического контента;

- оптимизация контента под задачи SEO;

- дизайн на основе готовых шаблонов, с возможностью индивидуальной доработки и исправления (в исходном коде),

или работаю в сотрудничестве с дизайнером;

Дополнительно:

- регистрация доменного имени;

- регистрация на хостинге; установка, настройка ;

- перенос с одного на другой;

- а также решение проблем связанных с этим.

Мануалы и консультации по вопросам Joomla и дополнительных компонентов.

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Работаю индивидуально, не буду обещать сделать все за два дня или сделать невозможное.

Все будет красиво, функционально и работоспособно.

Выслушаю все ваши пожелания, помогу решить все вопросы и задачи.

Всегда можно договориться и решить поставленные цели. Возможны любые формы оплаты.