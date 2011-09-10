Разрабатываю сайты в системе CMS Joomla! 1.5.25 - 1.7.3
- создание, продвижение, поддержка интернет-сайтов
- установка, настройка CMS;
- подключение и настройка дополнительных компонентов, модулей и плагинов.
- создание и редактирование веб-страниц, тестирование;
- наполнение контентом (текстовый и графический);
- обработка графического контента;
- оптимизация контента под задачи SEO;
- дизайн на основе готовых шаблонов, с возможностью индивидуальной доработки и исправления (в исходном коде),
или работаю в сотрудничестве с дизайнером;
Дополнительно:
- регистрация доменного имени;
- регистрация на хостинге; установка, настройка ;
- перенос с одного на другой;
- а также решение проблем связанных с этим.
Мануалы и консультации по вопросам Joomla и дополнительных компонентов.
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Работаю индивидуально, не буду обещать сделать все за два дня или сделать невозможное.
Все будет красиво, функционально и работоспособно.
Выслушаю все ваши пожелания, помогу решить все вопросы и задачи.
Всегда можно договориться и решить поставленные цели. Возможны любые формы оплаты.
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