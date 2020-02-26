MarComp
Работаю только через Сейф (по безопасной сделке) или же по договору с чёткими ТЗ .
Профессиональные навыки:
Использование технологий: PHP, MVC, JavaScript (jQuery,) Bitrix
Уверенные знания: SQL и работа с MySql
Разработка с нуля и доработка сайтов на Wordpress!
Подключение любых API сервисов.
Понимание работы: Git
Умение писать понятный код
Быстрое изучение фреймворков, библиотек и API
Адаптивная верстка любой сложности!
Базовый уровень владения языками: Python,
Контакты:
E-mail:[email protected]