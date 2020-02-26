MarComp

Работаю только через Сейф (по безопасной сделке) или же по договору с чёткими ТЗ .

Профессиональные навыки:

Использование технологий: PHP, MVC, JavaScript (jQuery,) Bitrix

Уверенные знания: SQL и работа с MySql

Разработка с нуля и доработка сайтов на Wordpress!

Подключение любых API сервисов.

Понимание работы: Git

Умение писать понятный код

Быстрое изучение фреймворков, библиотек и API

Адаптивная верстка любой сложности!

Базовый уровень владения языками: Python,

Контакты:

E-mail:[email protected]

Tel. (viber/whatsapp): +374 (94) 90-47-97