Молодец Марина Михайловна
г.Никополь
тел. 80935663686
e-mail: [email protected]
Цель: получение должности переводчик-репетитор
Опыт работы:
2009- наст.вр. – «…»,переводчик
ведение деловой переписки с иностранными партнерами
перевод юридической документации
выезды за границу для заключения ВЭД
синхронный перевод конференций
2006-2010 – «…», переводчик
деловая переписка с иностранными партнерами
письменный перевод официальных документов
переговоры с иностранными партнерами
1996-2010– «…», частный репетитор английского языка
обучение языку по методике Рона Хабарта
подготовка выпускников школ к поступлению в ВУЗы
уроки бизнес-курса
английский от начального до курса повышенной сложности
Образование:
студент- Киевский национальный лингвистический университет. Специальность «Язык и литература (английский)».
Знания и навыки:
разные методики преподавания английского языка
знание ПК: на уровне уверенного пользователя
языки: русский — свободно, украинский — свободно, английский — свободно,
устный и письменный переводы
репетиторство (без возрастных ограничений)
Личные качества:
коммуникабельность, честность, ответственность, организованность, стремление работать и профессионально развиваться, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, имеется творческий потенциал и желание использовать его с пользой, стремление быть полезной именно вашей компании и реализовать себя, как профессионала