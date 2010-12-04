Молодец Марина Михайловна

г.Никополь

тел. 80935663686

e-mail: [email protected]

Цель: получение должности переводчик-репетитор

Опыт работы:

2009- наст.вр. – «…»,переводчик

ведение деловой переписки с иностранными партнерами

перевод юридической документации

выезды за границу для заключения ВЭД

синхронный перевод конференций

2006-2010 – «…», переводчик

деловая переписка с иностранными партнерами

письменный перевод официальных документов

переговоры с иностранными партнерами

1996-2010– «…», частный репетитор английского языка

обучение языку по методике Рона Хабарта

подготовка выпускников школ к поступлению в ВУЗы

уроки бизнес-курса

английский от начального до курса повышенной сложности

Образование:

студент- Киевский национальный лингвистический университет. Специальность «Язык и литература (английский)».

Знания и навыки:

разные методики преподавания английского языка

знание ПК: на уровне уверенного пользователя

языки: русский — свободно, украинский — свободно, английский — свободно,

устный и письменный переводы

репетиторство (без возрастных ограничений)

Личные качества:

коммуникабельность, честность, ответственность, организованность, стремление работать и профессионально развиваться, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, имеется творческий потенциал и желание использовать его с пользой, стремление быть полезной именно вашей компании и реализовать себя, как профессионала