Кратко:
› Самоучка:
-Дизайн-
› Разрабатываю: лого, шапки и интерфейсы для сайтов из ваших материалов либо с нуля.
› Графика: Adobe Photoshop (9 лет знакомства с серией), векторная линейка в процессе освоения.
› Переделка и исходники: по запросу
› Обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, коллажирование.
-Редактура текста-
› Плюсы: отличная грамотность, родной русский язык, знание классических правил написания. Вычитка.
› Минусы: написание статей на заданную тему обычно имеет весьма вольное изложение, иногда - художественное.
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