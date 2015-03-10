Кратко:

› Самоучка:

﻿-Дизайн-

› Разрабатываю: лого, шапки и интерфейсы для сайтов из ваших материалов либо с нуля.

› Графика: Adobe Photoshop (9 лет знакомства с серией), векторная линейка в процессе освоения.

› Переделка и исходники: по запросу

› Обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, коллажирование.

﻿-Редактура текста-

› Плюсы: отличная грамотность, родной русский язык, знание классических правил написания. Вычитка.

› Минусы: написание статей на заданную тему обычно имеет весьма вольное изложение, иногда - художественное.