MarRio

Татьяна MarRio

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Кратко: 

Самоучка:

﻿-Дизайн-

Разрабатываю: лого, шапки и интерфейсы для сайтов из ваших материалов либо с нуля.

› Графика: Adobe Photoshop (9 лет знакомства с серией), векторная линейка в процессе освоения. 

Переделка и исходники: по запросу

Обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, коллажирование. 

﻿-Редактура текста-

Плюсы: отличная грамотность, родной русский язык, знание классических правил написания. Вычитка.

Минусы: написание статей на заданную тему обычно имеет весьма вольное изложение, иногда - художественное. 