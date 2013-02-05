Образование

1998-2008 Сумская специализированная школа № 7, гуманитарный класс, выпускница

2008-2011 Сумской государственный политехнический университет (СумГУ), гуманитарный факультет, перевод

2011-2012 ХНУ им.В.Н. Каразина, выпускница, степень бакалавр, переводчик и учитель

английского языка

Опыт работы

2006-2008 Ведущая молодежной развлекательно – познавательной программы « Что? Где? Когда? Зачем и почему?» на местном телеканале «Видикон». Писала тексты программ и брала интервью у учащихся. По поступлению в университет, пришлось оставить столь замечательную работу

2010-2010 Официант – помощник повара

2010-2011

2012

2012-2013

Международное агентство знакомств «Yin- Yan» в г. Сумы. Должность – переводчик.

Креативный меденеджер, помощник организатора свадебных торжеств, пиарщик при агентстве «Yin-Yan»

Фотограф и видео-оператор фотолаборатории «Yin-Yan»

Ивент агентство «S-Party». Организация и администрирование праздников, торжеств и различных мероприятий. Обзвон и переговоры с клиентами. Написание сценариев.

Контент-менеджер ТЦ «Метрополис» г. Москва. Написание информативных статей и посто для соц. сетей.

Знание языков

• Владею родным украинским языком, русским, английским и немного немецким.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• Без проблем работаю с компьютером и в сети интернет. Владею навыками работы с видео- и фото-редакторами. Имею собственную фото и видео камеру.

Увлечения и интересы

• Увлекаюсь фотографией и видео. Была членом школьной команды в игре «Что Где Когда». Принимала участие в городских конкурсах «Что Где Когда» и «Брэин Риг». Была главой школьного культмассового сектора, что подразумевает под собой организацию и участие во всех школьных праздниках и мероприятиях, написание сценариев и участие в конкурсах от имени школы. Принимала участие в акции Канадского сообщества в Украине в съемках фильма « Свидетели Голодомора».