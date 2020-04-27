Marat-foto-video

Смонтирую Ваше видео в красивый ролик и обработаю фотографии (из RAW).

Привет! Меня зовут Марат. Я занимаюсь фото и видеосъемкой более 10 лет.

За это время моими клиентами были как простые люди, так и разные компании, от небольших интернет-магазинов (защищенные смартфоны, производители спортивной формы, рестораны, частные клиники и т.д.), до крупных грузоперевозчиков.

В последние годы, с развитием интернет-маркетинга, я начал сотрудничать с инста-блоггерами, художниками, артистами театров.

Монтирую видео в Adobe Premiere Pro. Сделаю мини-фильм или видеоролик из вашего материала, видео в вертикальном формате для инстаграма, с цветокоррекцией, титрами и разного рода эффектами, с использованием музыки, которую не заблокируют из-за авторских прав.

Так же могу обработать Ваши фотографии (если они в формате RAW), почищу кожу, оставив ее натуральной, а не пластмассовой, подправлю цвета и улучшу внешний вид фото так, что из обычного оно станет красивым ))

Короткие сроки и доступные цены, мы всегда сможем договориться )