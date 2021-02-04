SMMTarget

﻿Хочешь увеличить поток клиентов в свой бизнес? Стоишь на месте, а средний чек и доход не увеличиваются?

Сейчас можно все изменить к лучшему!

Наша команда возьмет на себя Вашу рекламу в социальных сетях, и результат не заставит себя ждать.

Мы предлагаем:

- аналитику Вашего бизнеса и продукта/услуги;

- аналитику рекламы по Вашей тематике и разработку рекламной стратегии;

- разработку и настройку рекламного кабинета;

- запустим рекламную кампанию за 2-3 дня;

- подберем нужную целевую аудиторию и рассчитаем бюджет;

- разработаем необходимые креативы исходя из потребностей целевой аудитории.

О нас:

- пакет успешных кейсов;

- все маркетологи нашей команды - дипломированные специалисты, владеющие глубоким знанием маркетинга;

- предоставляем ежедневную отчетность о проделанной работе;

-открыты для Вас 12/6