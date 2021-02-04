Хочешь увеличить поток клиентов в свой бизнес? Стоишь на месте, а средний чек и доход не увеличиваются?
Сейчас можно все изменить к лучшему!
Наша команда возьмет на себя Вашу рекламу в социальных сетях, и результат не заставит себя ждать.
Мы предлагаем:
- аналитику Вашего бизнеса и продукта/услуги;
- аналитику рекламы по Вашей тематике и разработку рекламной стратегии;
- разработку и настройку рекламного кабинета;
- запустим рекламную кампанию за 2-3 дня;
- подберем нужную целевую аудиторию и рассчитаем бюджет;
- разработаем необходимые креативы исходя из потребностей целевой аудитории.
О нас:
- пакет успешных кейсов;
- все маркетологи нашей команды - дипломированные специалисты, владеющие глубоким знанием маркетинга;
- предоставляем ежедневную отчетность о проделанной работе;
-открыты для Вас 12/6