Marbellahome

Анна Marbellahome

 
60 летИспания/Малага
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Недвижимость на Коста дель Соль, прокат авто в Марбелье

Продажа и аренда недвижимости в Марбелье, Коста дель Соль. Мы предлагаем различные виды недвижимости, от небольших квартир до вилл класса люкс в престижных районах Марбельи. У нас Вы можете арендовать автомобиль. Аренда авто в аэропорту Малага или в Пуэрто Банус. У нас Вы можете арендовать как небольшой Fiat, так и ава класса люкс. 

Недвижимость в Марбелье

Широкий выбор недвижимости позволяет нам предлагать нашим клиентам недвижимость в разных ценовых категориях. От небольшой квартиры до роскошных вилл в таких районах как Ла Заголена и Сиерра Бланка. Многие наши соотечественники уже приобрели недвижимость на Коста дель Соль. На улицах Марбельи Вы можете встретить многих знаменитостей. Благоприятный климат, налаженная инфраструктура, образование, здравоохранение, спорт - все это привлекает людей в Марбелье. Не говоря о великолепных видах, пляжах и природы, которые радуют каждый день. Если Вы заинтересованны в покупке недвижимости в Марбелье, обращайтесь к нам. Мы с радостью поможем Вам купить дом Вашей мечты на юге Испании! 

Аренда авто Марбелья

В последнее время все больше набирает популярность прокат машин. Мы предлагаем прокат авто в Мрбелье. Авто можно забрать в офисе в центре Пуэрто Бануса в Марбелья. Мы также предоставляем сервис аренды авто в аэропорту Малага. Ваш арендованный автомобиль будет доставлен в аэропорт Малага в указанное время. Автомобиль может быть доставлен в любое удобное для Вас место на Коста дель Соль. В нашем автопарке представлены новые автомобили различных марок.У нас Вы можете взять на прокат как маленький не дорогой автомобиль так и авто класса люкс. Вот примеры представленных марок: Fiat, Mini One, Opel, BMW, Mercedes, Bentley, Ferrari. Все автомобили новые и соответствуют всем правилам аренды. 