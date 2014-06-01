- Занимаюсь созданием контекстной рекламы Google AdWords
Гарантирую привлечение целевой аудитории на Ваш сайт!
Оплата: Webmoney, карта Visa/MasterCard
Что делаю Я:
1. Определение средней стоимости за клик на данном рынке услуг или товаров.
2. Определение дневного бюджета.
3. Составление ключевых слов, объявлений.
4. Предоставляю бонус в 600грн к основному бюджету.
5. Открываю доступ к акаунту для просмотра статистики. Будут видны блоки объявлений, цены за клик, , количество переходов на целевую страницу, рейтинг объявлений, позиции и т.д.
Что нужно от Вас для сотрудничества:
1. Рекламная компания с месячным бюджетом не меньше 2400грн/мес. (с меньшим бюджетом рекламная компания будет не эффективная)
2. Заинтересованность в рекламировании не меньше 1 месяца. (Результаты от рек. компании будут по нескольких неделях после запуска)
3. Первый взнос в размере 1500грн.
4. Таргетинг (на какую территорию будет реклама)
Гарантии:
1. Несу полную ответственность за качество целевых переходов на страницу.
2. Бесплатное обслуживание рекламной кампании на протяжении месяца.
3. Составление рекламной компании на протяжении 1-3 дней.