Занимаюсь созданием контекстной рекламы Google AdWords Гарантирую привлечение целевой аудитории на Ваш сайт! Оплата: Webmoney, карта Visa/MasterCard

Что делаю Я:

1. Определение средней стоимости за клик на данном рынке услуг или товаров.

2. Определение дневного бюджета.

3. Составление ключевых слов, объявлений.

4. Предоставляю бонус в 600грн к основному бюджету.

5. Открываю доступ к акаунту для просмотра статистики. Будут видны блоки объявлений, цены за клик, , количество переходов на целевую страницу, рейтинг объявлений, позиции и т.д.

Что нужно от Вас для сотрудничества:

1. Рекламная компания с месячным бюджетом не меньше 2400грн/мес. (с меньшим бюджетом рекламная компания будет не эффективная)

2. Заинтересованность в рекламировании не меньше 1 месяца. (Результаты от рек. компании будут по нескольких неделях после запуска)

3. Первый взнос в размере 1500грн.

4. Таргетинг (на какую территорию будет реклама)

Гарантии:

1. Несу полную ответственность за качество целевых переходов на страницу.

2. Бесплатное обслуживание рекламной кампании на протяжении месяца.

3. Составление рекламной компании на протяжении 1-3 дней.