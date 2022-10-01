Разработка сайтов / Верстка верстка, кроссбраузерная, валидная, адаптивная, html, css, html5, css3, javascript, jquery, gulp, scss
HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Gulp, Sass(Scss), WordPress, PHP, MYSQL
- Адаптивная вёрстка.
- Валидация по стандартам w3c.
- Оптимизация для быстрой загрузки сайта.
- Скорость загрузки страниц не меньше 80% по PageSpeed.
- Использование Gulp, SCSS.
- Внедрение Javascript эффектов и анимаций.
- Использование методологии БЭМ
- Натяжка верстки на движок WordPress
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