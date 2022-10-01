Mardook

Виталий Mardook

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов / Верстка верстка, кроссбраузерная, валидная, адаптивная, html, css, html5, css3, javascript, jquery, gulp, scss

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Gulp, Sass(Scss), WordPress, PHP, MYSQL

- Адаптивная вёрстка.

- Валидация по стандартам w3c.

- Оптимизация для быстрой загрузки сайта.

- Скорость загрузки страниц не меньше 80% по PageSpeed.

- Использование Gulp, SCSS.

- Внедрение Javascript эффектов и анимаций.

- Использование методологии БЭМ

- Натяжка верстки на движок WordPress