MarekElena

написание статей на медицинскую тематику, о здоровье, спорте * перевод с немецкого на русский * с русского на немецкий

Мне очень посчастливилось в жизни, закончив медицински университет и получив самую лучшую профессию - врача. Моя специализация акушерство-гинекология. на мой взгляд - это самая лучшая специальность, к тебе приходит один человек, а уходит два. Разве - это не прекрасно. При помощи сайте для фрилансеров, мне бы хотелось найти удаленную работу по написанию статей о женском здоровье, о репродуктивном здоровье, о беременности, о родах, тем самым повышать медицинскую грамотность среди женщин, и ответить на многие вопросы, которые интересуют дам, но стесняются спросить.

так же владею немецким языком, по этому могу делать переводы с немецкого на русский, и с русского на немецкий, включая медицинскую тематику