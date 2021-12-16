MarestoCompany

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Профессиональное кухонное оборудование для ресторанов, кафе, баров, фастфуда и общепитов. Мы одни из лидирующих брендов на рынке, также предостовляем комплексные решения из оборудования для Специальные предложения для: Гостиниц и санаториев Кейтеринг и фабрик кухонь Объектов общественного питания при АЗК Продуктовых магазинов Ресторанов, кафе-баров, фаст-фудов Супер и гипермаркетов Торгово-развлекательных комплексов Хлебопекарен и кондитерских.

044 344 12 83

КИЕВ, пр. Лобановского, 56