General information.

Год назад я полностью решил уйти в IT, а именно в тестирование. Всегда было интересно найти уязвимости и ошибки в продукте. Не только в IT сфере, но и в бытовых вещах. Сейчас работаю в строительной компаний и не могу себя остановить видеть не логические действия. Когда начал изучать тестовую документацию стало хуже:).Ранее был опыт в созданий сайтов. Frontend разработка и по совместительствую дизайнер.

QA Engineer уровня Junior

Онлайн курсы от школы Нетология.

2022-2023

Graphic Designer

самообразование.

2020 - по настоящее время.

Photographer

самообразование.

2018-2020

Completed tasks

[Автоматизация формы заказа доставки карты]https://github.com/Marfinika/Selenide2Refartor

[Тестирование функции перевода с карты на карту]https://github.com/Marfinika/Selenide2Refartor

Soft-skills

Нахожу общий язык с людьми, умею работать в команде.

Быстро обучаемость.

Умение работать над ошибками.

Experience

Manual testing

Test automation