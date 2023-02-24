General information.
Год назад я полностью решил уйти в IT, а именно в тестирование. Всегда было интересно найти уязвимости и ошибки в продукте. Не только в IT сфере, но и в бытовых вещах. Сейчас работаю в строительной компаний и не могу себя остановить видеть не логические действия. Когда начал изучать тестовую документацию стало хуже:).Ранее был опыт в созданий сайтов. Frontend разработка и по совместительствую дизайнер.
QA Engineer уровня Junior
Онлайн курсы от школы Нетология.
2022-2023
Graphic Designer
самообразование.
2020 - по настоящее время.
Photographer
самообразование.
2018-2020
Completed tasks
[Автоматизация формы заказа доставки карты]https://github.com/Marfinika/Selenide2Refartor
[Тестирование функции перевода с карты на карту]https://github.com/Marfinika/Selenide2Refartor
Soft-skills
Нахожу общий язык с людьми, умею работать в команде.
Быстро обучаемость.
Умение работать над ошибками.
Experience
Manual testing
Test automation