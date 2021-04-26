Дизайнер

Добрый день:)Меня зовут МарияЯ сертифицированный дизайнер и предоставляю такие услуги, как:дизайн соц.сетей (макеты, баннеры, листовки)ПрезентацииОформление любых инфопродуктов (гайды, пособия, рабочие тетради, чек-листы) Лендинги и сайты под ключ на тильде (прототип + вёрстка) Визитки Сделаю все качественно и в кратчайшие сроки!Портфолио:https://www.behance.net/vetoshckin1579

https://www.instagram.com/marfiri_design/?igshid=l0dvx7bvt3w8Всем хорошего дня