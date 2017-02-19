Marfonov_Igor

Игорь Марфонов Marfonov_IgorMarfonov_Igor
49 летБеларусь/Речица
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Базы Access - любой сложности!
Делаю в Access2007.Быстро и качественно. При желании можно все оставить открытым кодом - для дальнейшего самообслуживания, или договоримся об обслуживании. Нет необходимости покупать сразу "слона" для учета(типа 1с- нет ничего нелепее слона в посудной лавке), а потом дорабатывать его до нужной формы напильником))).
90% задач можно решить и с меньшими затратами на постановку учета и его ведение.
10% остаются для узких направлений
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