Marfonov_Igor

Базы Access - любой сложности!

Делаю в Access2007.Быстро и качественно. При желании можно все оставить открытым кодом - для дальнейшего самообслуживания, или договоримся об обслуживании. Нет необходимости покупать сразу "слона" для учета(типа 1с- нет ничего нелепее слона в посудной лавке), а потом дорабатывать его до нужной формы напильником))).

90% задач можно решить и с меньшими затратами на постановку учета и его ведение.

10% остаются для узких направлений