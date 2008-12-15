Margaraita_I

Помощник юриста, младший юрист, ассистент по юридичсеким вопросам

Исаева Маргарита Валерьевна

Контактная информация

Телефон: +7 916 905 11 70

E-Mail: [email protected]

Общие сведения

Пол: женский

Национальность: русская

Гражданство: Российская Федерация

Дата рождения: 29.11.1985

Место рождения: Москва

Семейное положение: не замужем

Опыт работы

Апрель 2006 – н/вр ООО ЧОП «Штандартъ»

помощник Генерального директора по юридическим вопросам

- юридическое сопровождение деятельности организации при проверках контролирующими органами

- составление, внесение изменений и пролонгация договоров (договор аренды, трудовой договор)

- составление должностных инструкций и внутренних трудовых документов

- подготовка необходимых документов для получения различных лицензий, разрешений и тд

Дополнительно: работала в качестве переводчика во время проведения международных выставок, участвовала в деловых переговорах; имею опыт письменных переводов деловой корреспонденции

Образование

Сентябрь 2007 – н/вр

(предполагаемый год выпуска – Июнь 2009) Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (дополнительное к высшему образование)

Сентябрь 2003 – н/вр

(предполагаемый год выпуска – Июнь 2009) Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)

Факультет экономики и права

Специальность - юриспруденция, кафедра – гражданско-правовых дисциплин

- тема дипломной работы: «Особенности рассмотрения дел об интеллектуальной собственности в гражданском процессе»

- изучила на английском и немецком языках: конституционное право, международное право, уголовное право, административное право, семейное право, налоговое право, трудовое право и тд

- изучила право Европейского союза и корпоративное право (в рамках образовательной программы между МГЛУ и Гумбольдтским Университетом, Германия)

- посещаю международную бизнес школу

Практика:

Март 2008 – Апрель 2008 Государственная Дума (Правовое Управление, Отдел правовой и лингвистической экспертизы законопроектов по гражданскому законодательству и природопользованию)

- принимала участие в пленарных заседания, заседаниях Совета ГД, экспертных советах

- проводила правовую экспертизу законопроектов

Февраль 2006 Московская коллегия адвокатов «Практика»

- ознакомительная практика (изучение адвокатской деятельности)

Навыки

Владение иностранными языками: английский – свободный (продвинутый уровень, сертификат), знание юридической терминологии; немецкий – свободный, знание юридической терминологии

Работа с компьютером: опытный пользователь ПК: MS Office, Internet, Гарант, Консультант Плюс