Margaraita_I

Маргарита Исаева Margaraita_IMargaraita_I
Исаева Маргарита Валерьевна
Контактная информация
Телефон: +7 916 905 11 70
E-Mail: [email protected]
Общие сведения
Пол: женский
Национальность: русская
Гражданство: Российская Федерация
Дата рождения: 29.11.1985
Место рождения: Москва
Семейное положение: не замужем
Опыт работы
Апрель 2006 – н/вр ООО ЧОП «Штандартъ»
помощник Генерального директора по юридическим вопросам
- юридическое сопровождение деятельности организации при проверках контролирующими органами
- составление, внесение изменений и пролонгация договоров (договор аренды, трудовой договор)
- составление должностных инструкций и внутренних трудовых документов
- подготовка необходимых документов для получения различных лицензий, разрешений и тд
Дополнительно: работала в качестве переводчика во время проведения международных выставок, участвовала в деловых переговорах; имею опыт письменных переводов деловой корреспонденции
Образование
Сентябрь 2007 – н/вр
(предполагаемый год выпуска – Июнь 2009) Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (дополнительное к высшему образование)
Сентябрь 2003 – н/вр
(предполагаемый год выпуска – Июнь 2009) Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)
Факультет экономики и права
Специальность - юриспруденция, кафедра – гражданско-правовых дисциплин
- тема дипломной работы: «Особенности рассмотрения дел об интеллектуальной собственности в гражданском процессе»
- изучила на английском и немецком языках: конституционное право, международное право, уголовное право, административное право, семейное право, налоговое право, трудовое право и тд
- изучила право Европейского союза и корпоративное право (в рамках образовательной программы между МГЛУ и Гумбольдтским Университетом, Германия)
- посещаю международную бизнес школу
Практика:
Март 2008 – Апрель 2008 Государственная Дума (Правовое Управление, Отдел правовой и лингвистической экспертизы законопроектов по гражданскому законодательству и природопользованию)
- принимала участие в пленарных заседания, заседаниях Совета ГД, экспертных советах
- проводила правовую экспертизу законопроектов
Февраль 2006 Московская коллегия адвокатов «Практика»
- ознакомительная практика (изучение адвокатской деятельности)
Навыки
Владение иностранными языками: английский – свободный (продвинутый уровень, сертификат), знание юридической терминологии; немецкий – свободный, знание юридической терминологии
Работа с компьютером: опытный пользователь ПК: MS Office, Internet, Гарант, Консультант Плюс