Margarita191995

Маргарита Margarita191995

 
28 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Привет дорогой заказчик!

Меня зовут Рита и мой опыт работы более 2 лет.

Своими работами я хочу вдохновлять людей, а также помочь Вам в Ваших свершениях.
Какие же направления я выбрала:

-Дизайн для брендов

-Создание визуалов для постов в соцсетях

-Обложки музыкальных альбомов

-Обложки книг

-Изготовление визиток, баннеров, листовок, макетов сайтов, наклеек, иллюстраций и тд.

Профессионал в CorelDRAW, Adobe Photoshop

Буду рада сотрудничеству с Вами!

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио