Привет дорогой заказчик!

Меня зовут Рита и мой опыт работы более 2 лет.

Своими работами я хочу вдохновлять людей, а также помочь Вам в Ваших свершениях.

Какие же направления я выбрала:



-Дизайн для брендов

-Создание визуалов для постов в соцсетях

-Обложки музыкальных альбомов

-Обложки книг

-Изготовление визиток, баннеров, листовок, макетов сайтов, наклеек, иллюстраций и тд.

Профессионал в CorelDRAW, Adobe Photoshop



Буду рада сотрудничеству с Вами!