Привет дорогой заказчик!
Меня зовут Рита и мой опыт работы более 2 лет.
Своими работами я хочу вдохновлять людей, а также помочь Вам в Ваших свершениях.
Какие же направления я выбрала:
-Дизайн для брендов
-Создание визуалов для постов в соцсетях
-Обложки музыкальных альбомов
-Обложки книг
-Изготовление визиток, баннеров, листовок, макетов сайтов, наклеек, иллюстраций и тд.
Профессионал в CorelDRAW, Adobe Photoshop
Буду рада сотрудничеству с Вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Logo PIZZA PLACEнет просмотров
- Logo SUSHIнет просмотров
- Logo BURGERнет просмотров