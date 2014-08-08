Margarita1986

Маргарита Комина Margarita1986Margarita1986
Общие сведения
Телефон: +7 (923) 747-58-42
Эл. почта: [email protected]
Skype: kominamargarita
Семейное положение: замужем, есть дети
Желаемый график работы: удалённый сотрудник (работа на дому)
Страна проживания: Россия
Населённый пункт: с. Сростки
Цель
Соискание должности редактора-переводчика на английский язык и наоборот
Образование
• 2003-2008 гг. БПГУ им. В.М. Шукшина
• филологический факультет
• специализация: учитель русского языка, литературы и английского языка
Опыт работы
• МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина»
• Стаж работы: 3 года
• Категория: I
Профессиональные навыки и знания
• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook и др.), Internet
• Грамотная устная и письменная речь
Знание иностранных языков
• Английский язык — выше среднего
Прочее
• Коммуникабельность, ответственность
• Исполнительность, пунктуальность
• Стремление к развитию и профессиональному росту