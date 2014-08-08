Margarita1986

Маргарита Комина Margarita1986

 
37 летРоссия/Бийск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Письменные переводы (рус-англ. и наоборот), корректирую тексты. Стаж 3 года

Общие сведения

Телефон: +7 (923) 747-58-42

Эл. почта: [email protected]

Skype: kominamargarita

Семейное положение: замужем, есть дети

Желаемый график работы: удалённый сотрудник (работа на дому)

Страна проживания: Россия

Населённый пункт: с. Сростки

Цель

Соискание должности редактора-переводчика на английский язык и наоборот

Образование

• 2003-2008 гг. БПГУ им. В.М. Шукшина

• филологический факультет

• специализация: учитель русского языка, литературы и английского языка

Опыт работы

• МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина»

• Стаж работы: 3 года

• Категория: I

Профессиональные навыки и знания

• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook и др.), Internet

• Грамотная устная и письменная речь

Знание иностранных языков

• Английский язык — выше среднего

Прочее

• Коммуникабельность, ответственность

• Исполнительность, пунктуальность

• Стремление к развитию и профессиональному росту