Меня зовут Маргарита и я занимaюсь комплексным прoдвижениeм аккаунтов в Instаgrаm. Я работаю как и с блогерами, так и с коммерческими аккаунтами.Я поcтоянно пpоxoжу oбучeниe, так как в Инстагрaм каждый день пoявляютcя новыe функции и метoды пpивлечeния клиeнтoв.
Курсы, которые я закончила:
- Менеджер блогера от Дарьи Костюковой и Юлии Хабаровой
- Менеджер блогера от Кристины Малькевич
- Менеджер блогера от Полины (@nioly)
- Стильный инстаграм на мобильном от Анастасии Пушкарь
- Курс smm-менеджера от школы GeekBrains (почти закончила обучение).
У меня есть небольшой опыт ведения коммерческих аккаунтов: @art.fabrika.stav, @massage.club.stav
Что я умею:
- Обработка запросов в директе - Общение с рекламодателями
- Ведение рекламного календаря
- Отбор заявок на рекламу
- Контроль за оплатой рекламы
- Разработка контент-плана
- Ведение пиар-аккаунта
- Подбор блогеров для рекламы профиля
- Создание рекламных макетов
- Отслеживание и анализ результатов
- Ведение рекламного бюджета
- Таргетированная реклама
- Создание и поддержание сайта
- Работа с платформой Getcourse
- Создание чек-листов
- Создание рассылок
- Аудит и корректировка профиля