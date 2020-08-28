Администратор Instagram

﻿﻿Меня зовут Маргарита и я занимaюсь комплексным прoдвижениeм аккаунтов в Instаgrаm. Я работаю как и с блогерами, так и с коммерческими аккаунтами.Я поcтоянно пpоxoжу oбучeниe, так как в Инстагрaм каждый день пoявляютcя новыe функции и метoды пpивлечeния клиeнтoв.

Курсы, которые я закончила:

- Менеджер блогера от Дарьи Костюковой и Юлии Хабаровой

- Менеджер блогера от Кристины Малькевич

- Менеджер блогера от Полины (@nioly)

- Стильный инстаграм на мобильном от Анастасии Пушкарь

- Курс smm-менеджера от школы GeekBrains (почти закончила обучение).

У меня есть небольшой опыт ведения коммерческих аккаунтов: @art.fabrika.stav, @massage.club.stav

Что я умею:

﻿- Обработка запросов в директе - Общение с рекламодателями

- Ведение рекламного календаря

- Отбор заявок на рекламу

- Контроль за оплатой рекламы

- Разработка контент-плана

- Ведение пиар-аккаунта

- Подбор блогеров для рекламы профиля

- Создание рекламных макетов

- Отслеживание и анализ результатов

- Ведение рекламного бюджета

- Таргетированная реклама

- Создание и поддержание сайта

- Работа с платформой Getcourse

- Создание чек-листов

- Создание рассылок

- Аудит и корректировка профиля