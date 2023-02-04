Margarita676

Усовершенствую любой ваш текст или вашу задумку в лучшем виде!

Приветствую Вас на своём аккаунте!

С радостью помогу Вам! В совершенстве владею языками такими как немецкий, английский, польский, русский, украинский.

Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая новые правила и поправки. Имею опыт работы в переводе текстов и написании научных работ, редактировании. Я творческий, мечтательный, задумчивый и коммуникабельный человек, с лёгкостью разноображу любой текст, который «заиграет» новыми красками! Буду рада сотрудничеству!

Возьмусь за любую работу с радостью!