MargaritaAnikina

Превращаю Ваши мысли в текст

Приветствую вас, уважаемые Заказчики!

О себе: позитивная, коммуникабельная, любознательная, вдумчивая, быстро обучаюсь и запоминаю новую информацию.

Ценю свое и Ваше время. Понимаю заказчика, могу предложить оптимальный вариант решения задачи.

Не берусь за работу "На вчера" и "На сегодня", только "На завтра", так как ответственно подхожу к работе, а ответственность требует времени.

Не работаю с материалами на медицинскую и другие профессиональные темы, где незначительная ошибка может стоить читателю здоровья и даже жизни.

Если я беру заказ, то приложу максимум усилий, чтобы Вы получили именно то, что нужно, в установленный срок.От Вас - четкое изложение задачи, от меня - результат, которым Вы останетесь довольны.

Гарантирую грамотность, качественную подачу и оформление материала в соответствии с Вашими четкими требованиями.

Предпочитаю постоянное сотрудничество, но берусь и за разовые заказы.

Навыки:

набор текста

транскрибация

редактирование и корректура текста

другое (напишите мне, и мы обсудим, смогу ли я Вам помочь)

Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству и новым проектам!

Контакты:

E-mail: [email protected]

Whatsapp: +7 953 752 65 52