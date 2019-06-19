MargaritaAnikina

Приветствую вас, уважаемые Заказчики!
О себе: позитивная, коммуникабельная, любознательная, вдумчивая, быстро обучаюсь и запоминаю новую информацию.
Ценю свое и Ваше время. Понимаю заказчика, могу предложить оптимальный вариант решения задачи.
Не берусь за работу "На вчера" и "На сегодня", только "На завтра", так как ответственно подхожу к работе, а ответственность требует времени.
Не работаю с материалами на медицинскую и другие профессиональные темы, где незначительная ошибка может стоить читателю здоровья и даже жизни.
Если я беру заказ, то приложу максимум усилий, чтобы Вы получили именно то, что нужно, в установленный срок.От Вас - четкое изложение задачи, от меня - результат, которым Вы останетесь довольны.
Гарантирую грамотность, качественную подачу и оформление материала в соответствии с Вашими четкими требованиями.
Предпочитаю постоянное сотрудничество, но берусь и за разовые заказы.
Навыки:
- набор текста
- транскрибация
- редактирование и корректура текста
- другое (напишите мне, и мы обсудим, смогу ли я Вам помочь)
Контакты:
E-mail: [email protected]
Whatsapp: +7 953 752 65 52