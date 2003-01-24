MargaritaBrnv

SMM-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, я - SMM-менеджер.Классный, приятный в общении, талантливый, и вообще такой, какого Вы ищите.

Я - специалист с хорошим багажом знаний (курсы от@polinaananyeva, @axu_de_nin и популярных маркетинговых школ), с высоким

уровнем креативности и желанием работать!

Я считаю, что мне присущи многие качества, которые важны дляхорошей и качественной работы в сфере SMM. Среди них:

✔ Я очень давно зарегистрированав Instagram, ежедневно просматриваю топовых блогеров в течение 4х лет -

насмотренность позволяет создавать качественный контент.

✔ Я в курсе всех трендов итоповых фишек и легко могу их осуществить - Ваш аккаунт точно не будет

"устарешвшим".

✔ У меня есть насмотренность,чувство вкуса и стиля - аккаунт будет выглядеть классно и привлекать клиентов

уже даже своим визуалом!

✔ Я уделяю каждому проекту всесвои силы и внимание. Мне важна репутация хорошего специалиста и Ваша

удовлетворенность моей работой. Это - гарант Вашего успеха!

✔ Широкий спектр услуг - всеможно доверить одному специалисту и быть спокойным.

✔ Коммуникабельность,отзывчивость, ответственность, грамотность - всё это также обо мне.

А ТАКЖЕ ВНИМАНИЕ, ПОДАРКИ!!!

Я провожу акцию и предлагаю Вам бесплатную консультацию поведению/созданию аккаунта в Instagram, где я помогу разобрать со всеми

сложностями и определить стратегию развития аккаунта. Такой аудит точно будет

Вам интересен и полезен! Провести консультацию можно по переписке в любом

удобном мессенджере или по телефонному звонку.

Я прикрепляю Вам ссылку на мой Инстаграмм, где Вы сможетеузнать больше обо мне.

Я буду рада Вашему ответу, уверена, что мы вместе сможемсделать Ваш профиль самым лучшим во всем Инстаграмм!

Мой Инстаграмм: https://instagram.com/margarita.brnv

Ссылка на портфолио: https://clck.ru/NtAfg

8 917 061-20-03 - WhatsApp, Viber, звонки.

@centureonem - Телеграмм.