MargaritaBrnv

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, я - SMM-менеджер.Классный, приятный в общении, талантливый, и вообще такой, какого Вы ищите.
Я - специалист с хорошим багажом знаний (курсы от@polinaananyeva, @axu_de_nin и популярных маркетинговых школ), с высоким
уровнем креативности и желанием работать!
Я считаю, что мне присущи многие качества, которые важны дляхорошей и качественной работы в сфере SMM. Среди них:
✔ Я очень давно зарегистрированав Instagram, ежедневно просматриваю топовых блогеров в течение 4х лет -
насмотренность позволяет создавать качественный контент.
✔ Я в курсе всех трендов итоповых фишек и легко могу их осуществить - Ваш аккаунт точно не будет
"устарешвшим".
✔ У меня есть насмотренность,чувство вкуса и стиля - аккаунт будет выглядеть классно и привлекать клиентов
уже даже своим визуалом!
✔ Я уделяю каждому проекту всесвои силы и внимание. Мне важна репутация хорошего специалиста и Ваша
удовлетворенность моей работой. Это - гарант Вашего успеха!
✔ Широкий спектр услуг - всеможно доверить одному специалисту и быть спокойным.
✔ Коммуникабельность,отзывчивость, ответственность, грамотность - всё это также обо мне.
А ТАКЖЕ ВНИМАНИЕ, ПОДАРКИ!!!
Я провожу акцию и предлагаю Вам бесплатную консультацию поведению/созданию аккаунта в Instagram, где я помогу разобрать со всеми
сложностями и определить стратегию развития аккаунта. Такой аудит точно будет
Вам интересен и полезен! Провести консультацию можно по переписке в любом
удобном мессенджере или по телефонному звонку.
Я прикрепляю Вам ссылку на мой Инстаграмм, где Вы сможетеузнать больше обо мне.
Я буду рада Вашему ответу, уверена, что мы вместе сможемсделать Ваш профиль самым лучшим во всем Инстаграмм!
Мой Инстаграмм: https://instagram.com/margarita.brnv
Ссылка на портфолио: https://clck.ru/NtAfg
8 917 061-20-03 - WhatsApp, Viber, звонки.
@centureonem - Телеграмм.