MargaritaF

Я специализируюсь на разработке дизайна для любых типов сайтов. Я люблю свою работу и вдохновляюсь проектами моих заказчиков. К своей работе я отношусь гиперответственно и найду подход к каждому. Считаю, что дизайн сайта должен быть не просто красивой картинкой, а эффективным инструментом!
ПОЧЕМУ СО МНОЙ УДОБНО РАБОТАТЬ?
- Создам качественный, современный дизайн для Вашего сайта;
- Помогу в разработке ТЗ(технического задания), если его нет;
- Проведу анализ среди Ваших конкурентов, а также смежных областей, и предложу наиболее конструктивное решение задачи;
- Создам адаптивные версии для мобильных устройств;
- При необходимости разработаю дополнительные страницы, по уже утвержденному дизайну, либо доработаю существующий дизайн, учитывая Ваши пожелания;
- Макеты подготовлю качественно, чтобы с ними было удобно работать другим специалистам;
- Сдам работу в срок;
- Оперативно отвечу на все интересующие Вас вопросы в процессе и о процессе работы над проектом;
- Более одного заказа в работу сразу не беру,поэтому гарантирую полную отдачу Вашему проекту;
СКОЛЬКО СТОИТ СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-МАКЕТА?
- дизайн главной страницы от 1000 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);
- дизайн внутренней страницы от 900 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);
- дизайн Landing page от 4000 рублей (срок выполнения от 2 до 4 дней);
- разработка баннера от 800 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);
- разработка логотипа от 900 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней)
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. Обсуждаем,либо создаем техническое задание для Вашего будущего сайта;
2. Договариваемся по срокам и по стоимости;
3. Предоплата 50%, приступаю к работе;
4. Разрабатываю дизайн главной страницы;
5. Согласовываем,вношу правки или утверждаем;
6. При необходимости разрабатываю внутренние страницы;
7. Согласовываем,вношу правки или утверждаем;
8. Оплата оставшейся стоимости работы;
9. Сдаю Вам все подготовленные исходники проекта для дальнейшей работы других специалистов;
10. Дополнительные услуги (окажу поддержку разработанного мною макета на этапе работы над ним верстальщика);
11. Обмениваемся отзывами
КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:
Через личные сообщения на сервисе;
Skype: margarita.fedosenko
E-mail: [email protected]
ПРИНИМАЮ К ОПЛАТЕ:
Сбербанк
Яндекс.Деньги
QIWI кошелек
Webmoney
Обращайтесь, буду рада поработать над Вашим проектом!
«Я борюсь за две вещи в дизайне: простота и ясность. Великий дизайн рождается из этих двух вещей». Линдон Лидер