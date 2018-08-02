MargaritaF

Современный и качественный дизайн для Landing page, многостраничных сайтов и не только!

Я специализируюсь на разработке дизайна для любых типов сайтов. Я люблю свою работу и вдохновляюсь проектами моих заказчиков. К своей работе я отношусь гиперответственно и найду подход к каждому. Считаю, что дизайн сайта должен быть не просто красивой картинкой, а эффективным инструментом!

ПОЧЕМУ СО МНОЙ УДОБНО РАБОТАТЬ?

- Создам качественный, современный дизайн для Вашего сайта;

- Помогу в разработке ТЗ(технического задания), если его нет;

- Проведу анализ среди Ваших конкурентов, а также смежных областей, и предложу наиболее конструктивное решение задачи;

- Создам адаптивные версии для мобильных устройств;

- При необходимости разработаю дополнительные страницы, по уже утвержденному дизайну, либо доработаю существующий дизайн, учитывая Ваши пожелания;

- Макеты подготовлю качественно, чтобы с ними было удобно работать другим специалистам;

- Сдам работу в срок;

- Оперативно отвечу на все интересующие Вас вопросы в процессе и о процессе работы над проектом;

- Более одного заказа в работу сразу не беру,поэтому гарантирую полную отдачу Вашему проекту;

СКОЛЬКО СТОИТ СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-МАКЕТА?

- дизайн главной страницы от 1000 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);

- дизайн внутренней страницы от 900 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);

- дизайн Landing page от 4000 рублей (срок выполнения от 2 до 4 дней);

- разработка баннера от 800 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней);

- разработка логотипа от 900 рублей (срок выполнения от 1 до 2 дней)

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Обсуждаем,либо создаем техническое задание для Вашего будущего сайта;

2. Договариваемся по срокам и по стоимости;

3. Предоплата 50%, приступаю к работе;

4. Разрабатываю дизайн главной страницы;

5. Согласовываем,вношу правки или утверждаем;

6. При необходимости разрабатываю внутренние страницы;

7. Согласовываем,вношу правки или утверждаем;

8. Оплата оставшейся стоимости работы;

9. Сдаю Вам все подготовленные исходники проекта для дальнейшей работы других специалистов;

10. Дополнительные услуги (окажу поддержку разработанного мною макета на этапе работы над ним верстальщика);

11. Обмениваемся отзывами

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:

Через личные сообщения на сервисе;

Skype: margarita.fedosenko

E-mail: [email protected]

ПРИНИМАЮ К ОПЛАТЕ:

Сбербанк

Яндекс.Деньги

QIWI кошелек

Webmoney

Обращайтесь, буду рада поработать над Вашим проектом!

«Я борюсь за две вещи в дизайне: простота и ясность. Великий дизайн рождается из этих двух вещей». Линдон Лидер