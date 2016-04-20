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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Весьма благодарен Маргарите за отлично выполненный макет пресс-вола. Работа была выполнена в оговоренные сроки. На первом этапе исполнитель предоставил несколько проработанных вариантов в совершенно разных стилях. После выбора одного варианта обсуждения поправок мы быстро пришли к финальному результату. Благодарю за спокойное отношение к предложенным исправлениям и оперативное внесение поправок в дизайн. Буду обращаться со всеми аналогичными задачами, рекомендую всем.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четко ставит задачу, знает чего хочет, вежлив, быстрая оплата. Рекомендую!
$15
10 баллов
7 лет назад
Все отлично! Маргарита весьма терпеливо и внимательно отнеслась ко всем замечаниям. Задание было выполнено без увеличения цены и изменения сроков, несмотря на корректировку ТЗ в процессе работы (по моей инициативе). Разработанный дизайн банера полностью устраивает по всем параметрам. Исполнитель живо участвовал в выборе финального варианта, его замечания и предложения помогали найти нужное решение. Очень рекомендую и планирую продолжить сотрудничество.