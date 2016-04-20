Весьма благодарен Маргарите за отлично выполненный макет пресс-вола. Работа была выполнена в оговоренные сроки. На первом этапе исполнитель предоставил несколько проработанных вариантов в совершенно разных стилях. После выбора одного варианта обсуждения поправок мы быстро пришли к финальному результату. Благодарю за спокойное отношение к предложенным исправлениям и оперативное внесение поправок в дизайн. Буду обращаться со всеми аналогичными задачами, рекомендую всем.