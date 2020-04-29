MargaritaKosheva

Продвижение компаний

АвитологПомогу вашему бизнесу сконцентрироваться на выполнении основных задач и полностью освободиться от рутинной работы на площадке Авито.Вам больше не придется, выкладывать объявления, анализировать конкурентов и делать продающие фотографии. Эту работу я возьму на себя. В мою работу входит: - Создание и оформление Авито магазина- Составление продающего описания объявлений- Ежедневный контроль и размещение объявлений- Массовый постинг объявлений- Выведение объявлений в топ - Подбор тарифного плана - Выбор стратегии продвижения - Анализ конкурентовМоя работа позволит приносить постоянный поток целевых клиентов, работая со мной вы получаете продающие объявления, экономите большое количество времени и денег, получая нужный результат.Вы начнете получать заявки за счет непрерывной публикации и уникальных, цепляющих объявлений, которые выгодно выделяются среди конкурентов и находятся на первых позициях поиска.Прошла курс "Авитолог"