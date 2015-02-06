Margarita_Ya

Пишу тексты, маркетинговые исследования, отчеты, 1С, базы данных, переводы с английского,презентации в Power Point, ведение аккаунтов в соц сетях

Написание текстов на заказ

Проведение маркетинговых исследований

Работа с базами данных

Переводы с английского

Подготовка презентаций

Ведение аккаунтов в соц сетях

Оплата:

тексты

300 руб. - за 600-700 знаков (с пробелами)

400 руб. - 800-900 знаков

500 руб. - 900-1000 знаков

переводом на карту Сбера

Пример текстов при необходимости пишлю в личку