Margarita_Ya

Пишу тексты, маркетинговые исследования, отчеты, 1С, базы данных, переводы с английского,презентации в Power Point, ведение аккаунтов в соц сетях
Написание текстов на заказ
Проведение маркетинговых исследований
Работа с базами данных
Переводы с английского
Подготовка презентаций
Ведение аккаунтов в соц сетях
Оплата:
тексты
300 руб. - за 600-700 знаков (с пробелами)
400 руб. - 800-900 знаков
500 руб. - 900-1000 знаков
переводом на карту Сбера
Пример текстов при необходимости пишлю в личку
Действие аккаунта приостановлено!