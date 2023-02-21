Margaritakrei

Текстовик, фотограф, монтажер

Получила среднее специальное образование, грамотно владею устной и письменной русской речью. Есть небольшой опыт в написании рассказов, стихов и текстов для песен, а так же субтитров. Так же занимаюсь обработкой и съёмкой видео и фото (фотошоп, сони вегас).

Очень ответственная, всегда отдаю всё в поставленный срок. Найду подход к любому человеку и постараюсь решить возникшие трудности.