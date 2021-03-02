Margaritka98

Маленький smm-щик, пока что не специалист, но стремлюсь к этому)

Что я могу:

1. Красиво оформить твой профиль, создать описание, название используя высокочастотные запросы

2. Запустить таргетированную рекламу - придумаю креатив, опираясь на потребности будущих клиентов, напишу текст, подберу ца в зависимости от сферы деятельности (есть опыт в арбитраже трафика)

3. Составить контент план, а также реализовать его посредством smmplane

4. У меня хороший вкус, который отмечали многие) До прохождения обучения занималась созданием презентаций

Жду ваших откликов)

P.S. Сейчас мне важна не оплата, а опыт, а также успешные кейсы. Поэтому смело пишите мне и не беспокойтесь об оплате!)