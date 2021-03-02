Margaritka98

Маленький smm-щик, пока что не специалист, но стремлюсь к этому)
Что я могу:
1. Красиво оформить твой профиль, создать описание, название используя высокочастотные запросы
2. Запустить таргетированную рекламу - придумаю креатив, опираясь на потребности будущих клиентов, напишу текст, подберу ца в зависимости от сферы деятельности (есть опыт в арбитраже трафика)
3. Составить контент план, а также реализовать его посредством smmplane
4. У меня хороший вкус, который отмечали многие) До прохождения обучения занималась созданием презентаций
Жду ваших откликов)
P.S. Сейчас мне важна не оплата, а опыт, а также успешные кейсы. Поэтому смело пишите мне и не беспокойтесь об оплате!)
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