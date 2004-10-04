КОПИРАЙТЕР Прошла обучение у ребят @love_is_top. Занимаюсь копирайтингом, в кратчайшие сроки усвоила необходимые навыки, изучила основные приёмы. Имею высокую скорость печати. Удавалось достигать скорости в 500 символов в минуту, без ошибок. Достаточно быстро привыкаю к стилю написания текстов, что помогает найти общий язык в работе. Сдаю работу всегда вовремя без каких-либо задержек и т.п.ОПЫТ РАБОТЫПериод работы: 1 год Должность: копирайтер (неполная занятость)В компании: на данный момент работаю копирайтером у @dviglojuliett (Instagram) ОБЯЗАННОСТИ: Самостоятельный поиск работодателей. Проведение полного анализа заданной темы (изучение нескольких источников), создание документов со строгим следованиям техническому заданию, которое предоставляется заказчиками. Проверка текста на ошибки всех типов: пунктуационные, грамматические и т.д.; уникальность и другие параметры. Сдача работы в установленные сроки без задержек и прочего.ДОСТИЖЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ Клиенты всегда рады, т.к. текст сдаётся вовремя, без ошибок и оформлен по стилю заказчика; Познакомилась с очень интересными людьми, связь с которыми поддерживается и сегодня; За первый месяц-полтора удалось заработать 10000 р., не имея достаточного опыта; Постоянно развиваюсь в данной сфере (посещаю вебинары, читаю статьи, ищу клиентов и т.д.)