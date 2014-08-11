Журнал по архитектуре и строительству
Редактор
Июнь 2010 г. – по настоящее время.
Редактор
Работа с авторами, корректором и литературным редактором, дизайнером-верстальщиком, редактирование статей, запросы и отбор фотографий к публикациям, подготовка номера к печати (вычитка, сверка, утверждение материалов).
Глянцевое издание по дизайну интерьера
Заместитель главного редактора, и.о. главного редактора
Май 2007 г. – февраль 2010 г.
Разработка концепции журнала, формирование тематики рубрик, планирование номеров, работа над созданием дизайна журнала, работа с авторами, корректором и литературным редактором, дизайнерами и верстальщиками, редактирование и написание статей, запросы и отбор фотографий к публикациям, подготовка номера к печати (руководство всем циклом редакционной работы над номером), вычитка, сверка, утверждение материалов.
В 2008 г. завоевала первое место за лучшую статью по керамике на международном конкурсе выставки Cersae в Болонье.
Журнал «Афиша»
Корректор
Январь 2007 г. – февраль 2007 г.
Корректорская правка статей.
Газета «Спасатель»
(еженедельное издание МЧС РФ)
Апрель 2006 г. – декабрь 2006 г.
Редактор
Тематическое формирование рубрик и статей, работа с авторским составом, редактирование текстов, подбор иллюстраций, вычитка номера.
Издательство «Деловой мир»
Январь 2006 г. – февраль 2006 г.
Литературный редактор
Литературное редактирование текстов.
Журнал «Россия XXI»
(научно-публицистическая тематика)
Февраль 2003 г. – декабрь 2005 г.
Редактор
Редактирование статей, работа с авторами, литературная и научная правка, подбор авторов и тематическое формирование номеров, вычитка журнала.