Журнал по архитектуре и строительству

Редактор

Июнь 2010 г. – по настоящее время.

Редактор

Работа с авторами, корректором и литературным редактором, дизайнером-верстальщиком, редактирование статей, запросы и отбор фотографий к публикациям, подготовка номера к печати (вычитка, сверка, утверждение материалов).

Глянцевое издание по дизайну интерьера

Заместитель главного редактора, и.о. главного редактора

Май 2007 г. – февраль 2010 г.

Разработка концепции журнала, формирование тематики рубрик, планирование номеров, работа над созданием дизайна журнала, работа с авторами, корректором и литературным редактором, дизайнерами и верстальщиками, редактирование и написание статей, запросы и отбор фотографий к публикациям, подготовка номера к печати (руководство всем циклом редакционной работы над номером), вычитка, сверка, утверждение материалов.

В 2008 г. завоевала первое место за лучшую статью по керамике на международном конкурсе выставки Cersae в Болонье.

Журнал «Афиша»

Корректор

Январь 2007 г. – февраль 2007 г.

Корректорская правка статей.

Газета «Спасатель»

(еженедельное издание МЧС РФ)

Апрель 2006 г. – декабрь 2006 г.

Редактор

Тематическое формирование рубрик и статей, работа с авторским составом, редактирование текстов, подбор иллюстраций, вычитка номера.

Издательство «Деловой мир»

Январь 2006 г. – февраль 2006 г.

Литературный редактор

Литературное редактирование текстов.

Журнал «Россия XXI»

(научно-публицистическая тематика)

Февраль 2003 г. – декабрь 2005 г.

Редактор

Редактирование статей, работа с авторами, литературная и научная правка, подбор авторов и тематическое формирование номеров, вычитка журнала.