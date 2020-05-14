Дизайнер, копирайтер, менеджер

Добрый день! Я Маргарита:) У меня есть много навыков, которые могу предложить. И сейчас я их перечислю.

1. Раскрутка профиля или бренда на площадке "Instagram".

Я начала сотрудничать с блогером в сфере коучинга в 2019 г. и к 2020 г. мы имеем аудиторию в количестве 15.000 человек.

Какими инструментами я владею:

1.1 Сильный текст. (1 пост принес 4 продажи);

1.2 Работа с аудиторией, ответы в директ и на комментарии, в сторис: опросы, голосования (активность в комментариях увеличивать с 2-х до 10-15);

1.3 Продвижение (реклама по бартеру с другими блогерами, грамотный таргетинг, гивы, проведение конкурса и розыгрыша через специальные сервисы);

1.4 Проведение марафонов, курсов, интенсивов (любая организационная и административная работа удаленно);

1.5 Дизайнерское видение - 4 года в художественной школе, 1.5 года дизайнер кондитерских изделий (помогу развить эстетику бренда и в целом профиля).

2. Копирайтер

2.1 Сотрудничаю с фирмой "Ru MONTIS"-более 50 статей.

3. Дизайнер

3.1 Разработка логотипов и фирменного стиля;

3.2 Разработка макетов наружной рекламы;

3.3 Дизайн резюме, а также консультация по его составлению.