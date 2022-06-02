Графический дизайн, иллюстрация

Забирова Маргарита Сергеевна, самозанятая, графический дизайнер и художник-оформитель. Художественное образование (диплом худ.школы, свидетельство о профессии художника-оформителя и диплом о профпереподготовке на графического дизайнера (первое высшее - лингвист)). Занимаюсь графическим дизайном, иллюстрацией, оформлением помещений и классическим рисунком. Рисую всю жизнь, опыт коммерческой иллюстрации - 5 лет. Работаю в основном удаленно, по цене и графику договариваемся заранее, всë индивидуально и в срок. Обращайтесь!