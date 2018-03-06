Маргарита Иваненко Margo_IvanenkoMargo_Ivanenko
33 годаУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Профессиональная ретушь фотографий. Ретушь портретов на высочайшем уровне http://margo.ivanenko.tilda.ws/
Мой сайт http://margo.ivanenko.tilda.ws/ . Опыт 3 года. Ретушь портретов на высочайшем уровне. Интересны так же творческие и сложные заказы.
Портфолио
- Портретная ретушь158 просмотров
- Ретушь портрета168 просмотров
- Ретушь портрета187 просмотров
- Ретушь152 просмотра
- Ретушь , идеальная кожа174 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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