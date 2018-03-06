Margo_Ivanenko

Маргарита Иваненко Margo_Ivanenko

 
33 годаУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Профессиональная ретушь фотографий. Ретушь портретов на высочайшем уровне http://margo.ivanenko.tilda.ws/

Мой сайт http://margo.ivanenko.tilda.ws/ . Опыт 3 года.  Ретушь портретов на высочайшем уровне. Интересны так же творческие и сложные заказы.

Ретушь фото
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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